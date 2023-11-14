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Ученые вывели светящихся обезьян. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Светящаяся зеленым обезьяна появилась на свет в Китае — ученые внедрили в ее ткани зеленый флуоресцентный белок.

Чтобы получить такое животное, исследователи ввели светящиеся эмбриональные клетки в зародыш обычной макаки-крабоеда и некоторое время растили его в тщательно подобранной среде, прежде чем подсадить в организм матери.

На самых ранних стадиях развития у зародыша нет иммунной системы. Поэтому можно подселить в него эмбриональные клетки другого организма или даже другого вида. В результате получается животное-химера, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Cell.

В результате самка примата родила полностью сформированного самца, у которого светящиеся клетки находились буквально везде, включая половые органы. Уровень химеризма оказался разным в зависимости от ткани, доходя до 92%. В среднем он составил 67%.

Первая в мире светящаяся обезьяна-химера
Первая в мире светящаяся обезьяна-химера
Фото: © Cell

Светящиеся зеленые ткани были видны в головном мозге, пальцах, почках, печени, сердце. Даже глаза примата имели зеленоватый оттенок. Эксперимент наглядно подтвердил возможность создания существ-химер с разным генетическим материалом.

К сожалению, светящийся детеныш прожил недолго — через десять дней после появления на свет у него развилась дыхательная недостаточность, и его усыпили. Поэтому исследователи намерены продолжать эксперименты.

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Топ комментариев

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону

pepelmetal

Нужно больше бить по асашайским базам, чем то потяжелее и помощнее!

pepelmetal

Да почему же, а взрывы на нефтегазовых, химических предприятиях, оборонных заводах, наверно из за курения...

GammiPluh

Шольц во времена минских соглашений тоже много разговаривал... бессмысленно это