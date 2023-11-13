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Рабочую неделю в России предложили сократить

Источник:
«Парламентская газета»
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Уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов за счет сокращенного рабочего дня перед выходными предложили в России. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовлены сенатором Айратом Гибатдиновым.

Работа «в режиме нон-стоп» в долгосрочной перспективе «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда», отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сенатор предлагает сделать пятницу сокращенным днем, при этом дополнительный час для отдыха послужит фактором эмоционального восстановления работников, которые нередко находятся на своих рабочих местах больше восьми часов в день.

«В случае принятия проекта федерального закона эта мера может стать началом переходного периода к новым условиям трудовой деятельности. Инициатива в целом привлекает внимание к проблемам современного человека», — отметил Гибатдинов.

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