Рабочую неделю в России предложили сократить

Уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов за счет сокращенного рабочего дня перед выходными предложили в России. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовлены сенатором Айратом Гибатдиновым.

Работа «в режиме нон-стоп» в долгосрочной перспективе «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда», отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сенатор предлагает сделать пятницу сокращенным днем, при этом дополнительный час для отдыха послужит фактором эмоционального восстановления работников, которые нередко находятся на своих рабочих местах больше восьми часов в день.

«В случае принятия проекта федерального закона эта мера может стать началом переходного периода к новым условиям трудовой деятельности. Инициатива в целом привлекает внимание к проблемам современного человека», — отметил Гибатдинов.