Apple разрешит установку сторонних приложений на iPhone

Apple в 2024 году разрешит пользователям iPhone устанавливать приложения не только из App Store. При этом новая возможность будет открыта только пользователям iPhone в странах Евросоюза для соблюдения требований местных законов.

После внедрения функции разработчики смогут размещать свои приложения не только в App Store. Тем самым они смогут не платить Apple комиссию со своих доходов в размере 15-30%, пишет издание MacRumors.

При этом Apple считает, что альтернативные средства загрузки приложений «подрывают конфиденциальность и безопасность», на которую полагаются пользователи iPhone. Они станут уязвимы для вредоносных программ, мошенничества и отслеживания данных.

Однако компания вынуждена пойти на такой шаг из-за необходимости соблюдения европейского законодательства — иначе ей грозит штраф в размере до 20% от ее глобального дохода.