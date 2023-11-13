Wildberries поменял правила для покупателей — изменения касаются сроков хранения заказов в пунктах выдачи. Сообщения об этом появились в личных кабинетах покупателей маркетплейса.

Если ранее заказы могли находиться в пункте выдачи до нескольких недель, то теперь этот срок ограничен 12 днями. После этого невостребованные товары возвращаются на склад, отмечается в сообщении.

Нововведение действует с 12 ноября и распространяется на все заказы. Для каждого товара последний день хранения фиксируется в разделе «Доставки» в личном кабинете покупателя. Заказ можно забрать до вечера последнего дня включительно,

Wildberries подчеркивает, что нововведение позволит продавцам пунктов выдачи заказов быстрее реализовывать товары и освобождать место на складах. По данным маркетплейса, большинство заказов клиенты забирают в первые десять дней.