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Шэрон Стоун спаслась от сексуального домогательства смехом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DSeow / CC BY-SA 3.0

Актриса Шэрон Стоун поделилась историей о сексуальном домогательстве, когда бывший глава Sony Pictures продемонстрировал ей интимную часть тела.

Стоун рассказала в подкасте Let’s Talk off Camer, что в 1980-х годах, до своей популярности, она пришла в офис одного из руководителей Sony Pictures для рабочей встречи. Начинающая тогда актриса была очень взволнована, и специально нарядись для собеседования в пиджак, джинсовую юбку и ковбойские сапоги.

Босс из Sony Pictures во время встречи долгое время расхаживал по офису и делал ей комплименты. «Потом подошел прямо ко мне и сказал: "Но сначала…" и вытащил свой пенис прямо у меня перед лицом», — рассказала Стоун в подкасте.

У актрисы случилась истерика, она начала одновременно смеяться и плакать, чем шокировала мужчину. Он просто оделся и вышел из кабинета, а за Стоун пришла секретарша и вывела из кабинета.

Шэрон Стоун не смогла никому рассказать о произошедшем, поскольку боялась, что ее больше никогда не пригласят сотрудничать с Sony Pictures. Также актриса не стала называть имя мужчины и его конкретную должность.

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