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iPhone 15 Pro научился снимать 3D‑видео

Источник:
MacRumors
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Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили возможность снимать пространственное видео с данными о глубине, просматривать его можно будет на гарнитуре смешанной реальности Vision Pro.

Новая функция уже доступна с выпуском обновления Apple iOS 17.2, которое пока находится в стадии бета-тестирования. Для всех пользователей оно должно выйти в декабре. Функция съемки пространственного видео активируется в настройках камеры.

В этом формате смартфон снимает сразу двумя камерами — основной и сверхширокоугольной. Видео сохраняется в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Для лучшего результата телефон должен находиться в горизонтальной ориентации и быть зафиксированным.

Apple Vision Pro поступит в продажу в США в начале 2024 года. При воспроизведении на iPhone пространственные ролики показываются как обычное 2D-видео без какого-либо дополнительного эффекта глубины.

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Топ комментариев

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону

HAAN27

И всё-таки теперь её называют "исполнительницей" а не народным артистом!!!

GammiPluh

Слово не воробей, теперь лепить отмазки уже поздно