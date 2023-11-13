iPhone 15 Pro научился снимать 3D‑видео

Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили возможность снимать пространственное видео с данными о глубине, просматривать его можно будет на гарнитуре смешанной реальности Vision Pro.

Новая функция уже доступна с выпуском обновления Apple iOS 17.2, которое пока находится в стадии бета-тестирования. Для всех пользователей оно должно выйти в декабре. Функция съемки пространственного видео активируется в настройках камеры.

В этом формате смартфон снимает сразу двумя камерами — основной и сверхширокоугольной. Видео сохраняется в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Для лучшего результата телефон должен находиться в горизонтальной ориентации и быть зафиксированным.

Apple Vision Pro поступит в продажу в США в начале 2024 года. При воспроизведении на iPhone пространственные ролики показываются как обычное 2D-видео без какого-либо дополнительного эффекта глубины.