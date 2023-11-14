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Россияне выбрали латте и растворимый кофе

Источник:
Sibnet.ru
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Растворимый кофе
Фото: © Sibnet.ru
Жители России предпочитают латте другим видам горячего кофе при заказе в стакане, а те, кто готовят напиток сами, выбирают его преимущественно в растворимом виде, выяснили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка».

С июня, когда была запущена услуга по доставке горячего кофе, по октябрь пользователи сервиса выпили почти 2,8 тысячи литров. Самым любимым напитком оказался латте — его выбирают в 46% случаев. Также популярностью пользуются капучино (32%) и американо (13%).

Больше всего кофе — 51% от общего объема — выпили жители Санкт-Петербурга. В числе лидеров также Москва, Ленинградская, Новосибирская, Томская, Псковская, Иркутская области и Красноярский край.

На северо-западе картина немного отличается от общей: например, жители Псковской области чаще предпочитают капучино, его там выпили на 30% больше, чем латте.

В будни россияне заметно активнее, чем в выходные, пьют горячий кофе: на эти дни приходится 67% заказов на доставку напитка.

Растворимый или в зернах

60% россиян, которые любят делать кофе сами, заказывают его в растворимом виде, на втором месте по популярности (20%) — кофе в зернах. 18% заказов приходится на молотый кофе, менее 2% — на кофе в капсулах.

Больше всего растворимого и других видов кофе заказывают пользователи из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Причем москвичи заказывают в 2,5 раза (на 149%) больше такого кофе, чем петербуржцы, и на 40% больше, чем жители Подмосковья. В то же время в Северной столице на 10% чаще используют кофе в капсулах, чем в Московской области.

Также кофе для самостоятельного приготовления особенно любят в Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской, Свердловской и Воронежской областях.

Аналитики отмечают, что растворимый, зерновой и капсульный кофе наиболее популярен в декабре, марте, мае и сентябре — в эти месяцы его приобретают не только для себя, но и как подарки к праздникам: Новому году и Рождеству, 8 Марта, Дню Победы, Дню учителя и так далее.

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Экономика #Торговля #Продукты
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