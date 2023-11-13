Социолог рассказал о пропасти между богатыми и бедными в России

Полярное расслоение общества сформировалось в России и это находит выражение в растущей разнице доходов населения, сказал доктор социологических наук, профессор Павел Разов.

Росстат опубликовал динамику расслоения доходов россиян со второго квартала 2022 года по второй квартал 2023-го. Разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами составил 13,1 раза.

Речь идет о децильном коэффициенте. «Он обозначает соотношение средних доходов 10% наименее обеспеченных и 10% наиболее обеспеченных слоев населения. Децильный коэффициент в Европейском союзе — 8,5. В США он равен 15», — пояснил Разов в интервью «Российской газете».

«До распада Советского Союза децильный коэффициент в нашей стране равнялся пяти, в 1997 году он повысился до 12, а сегодня некоторые эксперты говорят даже о 25», — уточнил профессор.

По его словам, в 2007 году глава Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что в условиях, когда децильный коэффициент превышает 10, в стране появляются условия для социальных беспорядков.

«Это правило не действует разве что в Америке. Так что данное явление несет в себе преимущественно негативные последствия для общественного развития и устойчивости государства», — отметил Разов.