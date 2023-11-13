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Сын Кадырова в 18 лет стал замминстра в Чечне

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов и сын главы Чечни Ахмат Кадыров
Фото: © телеграм-канал ЛОРД

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.

«Мой дорогой племянник очень трепетно относится к вопросам, связанным с молодежью. Уверен, он на высоком уровне справится с поставленными перед ним задачами», — написал Даудов в телеграм-канале.

Он добавил, что за плечами Ахмата не один выигранный турнир по смешанным единоборствам и боксу.

С 2022 года 18-летний Ахмат занимает должность помощника главы Чечни, а также председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых».

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются