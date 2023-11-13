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Дочь Тимати сделала пародию на прибегающих к пластике девушек. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Девятилетняя дочь Тимати Алиса показала, как девушки меняют себя, накачивая губы, грудь и ягодицы.

Видео с пародией опубликовала бабушка девочки, мама Тимати Симона Юнусова. В ролике маленькая Алиса рассматривает себя и принимает решения изменить внешность. Сначала она увеличивает губы, которые становятся такими большими, что занимают половину лица. Потом делает наращивание волос.

Также Алиса решает, что у нее недостаточно больная грудь и бедра, поэтому она ставит уколы и увеличивает части тела. Новыми частями тела стала подложенная под футболку и шорты одежда.

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