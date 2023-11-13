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«Ростех» заявил о подготовке производства истребителей Checkmate

Источник:
РИА Новости
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Процесс подготовки к производству легких истребителей пятого поколения Checkmate запустили в России, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow 2023.

Первая презентация Checkmate за рубежом состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. После этого была проведена работа по корректировке стоимости проекта, предложены отдельные технические решения, а также организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков.

«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — сказали РИА Новости в «Ростехе».

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Изменения повысили конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета. Кроме того, снизились технические риски при его создании, отметили в госкорпорации.

Checkmate — однодвигательный истребитель, способный поражать до шести целей. Скорость самолета составляет 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тысячи километров. Первую партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.

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Топ комментариев

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются