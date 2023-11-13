Самосвал-беспилотник испытают в Кузбассе

Тяжелый самосвал-беспилотник «Робокоп», разработанный КамАЗом, пройдет тестовые испытания в Кузбассе, сообщил вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов.

У машины нет кабины, вместо нее — блок автопилота и дистанционного управления. Сейчас КамАЗ дорабатывает прототип, затем «Робокоп» отправят в Кузбасс.

Фото: © КамАЗ

«Робокоп» — это развитие 60-тонного самосвала Autonomous Ready, представленного в 2020 году. Автомобиль предназначен для транспортировки скальной и горной породы в средних и малых карьерах в районах с умеренным и холодным климатом.