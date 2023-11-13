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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Самосвал-беспилотник испытают в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Тяжелый самосвал-беспилотник «Робокоп», разработанный КамАЗом, пройдет тестовые испытания в Кузбассе, сообщил вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов.

У машины нет кабины, вместо нее — блок автопилота и дистанционного управления. Сейчас КамАЗ дорабатывает прототип, затем «Робокоп» отправят в Кузбасс.

Самосвал-беспилотник «Робокоп»
Фото: © КамАЗ

«Робокоп» — это развитие 60-тонного самосвала Autonomous Ready, представленного в 2020 году. Автомобиль предназначен для транспортировки скальной и горной породы в средних и малых карьерах в районах с умеренным и холодным климатом.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются