Составлен список самых пьющих стран мира

Румыния оказалась самой пьющей страной мира, на втором месте — Дания, на третьем — Великобритания, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Около 26% мужчин во всех странах сообщали об эпизодическом злоупотреблении алкоголем хотя бы раз в месяц, по сравнению с 12% женщин. В занявшей первое место Румынии в пьянстве признались около 55% мужчин, в Дании — чуть менее 50% Люксембурге — около 46%, приводит Fox News результаты исследования.

Страны, славящиеся пристрастием к выпивке, расположились ниже: родина Октоберфеста Германия заняла пятое место, Ирландия — восьмое, а США — десятое. Россия в исследование не вошла, поскольку она не является членом ОЭСР.

Исследование показало, что среди женщин больше всех пьют британки и датчанки, но прекрасный пол во всех странах уступает по объемам выпитого мужчинам.