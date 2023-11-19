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Составлен список самых пьющих стран мира

Источник:
Fox News
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Румыния оказалась самой пьющей страной мира, на втором месте — Дания, на третьем — Великобритания, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Около 26% мужчин во всех странах сообщали об эпизодическом злоупотреблении алкоголем хотя бы раз в месяц, по сравнению с 12% женщин. В занявшей первое место Румынии в пьянстве признались около 55% мужчин, в Дании — чуть менее 50% Люксембурге — около 46%, приводит Fox News результаты исследования.

Страны, славящиеся пристрастием к выпивке, расположились ниже: родина Октоберфеста Германия заняла пятое место, Ирландия — восьмое, а США — десятое. Россия в исследование не вошла, поскольку она не является членом ОЭСР.

Исследование показало, что среди женщин больше всех пьют британки и датчанки, но прекрасный пол во всех странах уступает по объемам выпитого мужчинам.



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