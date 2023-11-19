Мозг способен восстановить свои функции после прекращения пьянства, и на это ему понадобится не так много времени, выяснили исследователи из Стэнфордского университета (США).

У людей страдающих алкоголизмом истончаются участки коры головного мозга — «морщинистого» внешнего слоя, отвечающего за многие высшие когнитивные функции. Но человеческий организм обладает удивительной способностью к саморегенерации.

С помощью специализированной компьютерной программы FreeSurfer ученые оценивали изменения толщины коркового слоя головного мозга у людей, страдавших ранее алкоголизмов. Наиболее выраженное восстановление коры у бывших алкоголиков отмечалось после семи месяцев со дня отказа от спиртного, приводит Naked Science отчет исследователей.

Также выяснилось, что медленнее восстановление коры головного мозга проходило у участников эксперимента с повышенным кровяным давлением или уровнем холестерина, а также у курильщиков.