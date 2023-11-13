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Эталонные овощи появятся в российских магазинах

Источник:
«Российская газета»
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Первая партия овощей с улучшенными характеристиками со знаком «Зеленый эталон» на этикетке в ближайший месяц на полках российских магазинов, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Роскачество завершило первую сертификацию овощей с улучшенными характеристиками. При производстве такой «зеленой» продукции максимально сокращен ущерб окружающей среде, а к самой продукции предъявляются более жесткие требования, сказал Протасов в интервью «Российской газете».

В отличие от органической продукции, при производстве «зеленой» допускается использовать минудобрения и агрохимикаты, но они должны соответствовать ГОСТам. Нельзя использовать генно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение. Нужно снизить применение пестицидов и содержание тяжелых металлов в удобрениях.

Также продукция со знаком «Зеленый эталон» предполагает более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов.

Закон о продовольствии с улучшенными характеристиками вступил в силу с 1 марта 2022 года.

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Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону