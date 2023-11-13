Эталонные овощи появятся в российских магазинах

Первая партия овощей с улучшенными характеристиками со знаком «Зеленый эталон» на этикетке в ближайший месяц на полках российских магазинов, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Роскачество завершило первую сертификацию овощей с улучшенными характеристиками. При производстве такой «зеленой» продукции максимально сокращен ущерб окружающей среде, а к самой продукции предъявляются более жесткие требования, сказал Протасов в интервью «Российской газете».

В отличие от органической продукции, при производстве «зеленой» допускается использовать минудобрения и агрохимикаты, но они должны соответствовать ГОСТам. Нельзя использовать генно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение. Нужно снизить применение пестицидов и содержание тяжелых металлов в удобрениях.

Также продукция со знаком «Зеленый эталон» предполагает более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов.

Закон о продовольствии с улучшенными характеристиками вступил в силу с 1 марта 2022 года.