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Обязательную маркировку консервов введут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Российские власти введут обязательную маркировку консервов для борьбы с распространившимся фальсификатом, следует из протокола совещания у вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко.

«Доля незаконного оборота мясных консервов составляет 26%, рыбных — 11,5%, соусов — 40%, чипсов — почти 14%, а консервированных овощей и фруктов — 33%. Исследования Роскачества также свидетельствуют о наличии проблемы: около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой», — рассказал «Известиям» замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Покупатели сталкиваются с заменой сайры на дешевую селедку, в шпротах — балтийской кильки на салаку, а в тушенке — мяса на белковую массу.

Эксперимент по маркировке консервов планируется запустить в России с 1 декабря этого года. Продлиться он до 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе — чипсы, сухарики, начос, соусы).

При этом в пилотный проект предлагается не включать детское питание до года, панировочные и ванильные сухари. После завершения эксперимента будет объявлено о старте обязательной маркировки.

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