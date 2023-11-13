Мировой спрос на российское вооружение вырос на фоне СВО

Популярность российских истребителей Су-35, вертолетов Ка-52, танков Т-90, тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и барражирующих боеприпасов на мировом оружейном рынке выросла на фоне специальной военной операции (СВО), сообщил заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

«Если говорить о конкретных образцах, получивших рост спроса по результатам боевого применения, то это, например, истребители Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и управляемые средства авиационного поражения, танки типа Т-90, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, самоходная гаубица "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", барражирующий боеприпас "Куб-Э", средства ПВО и РЭБ, комплексы борьбы с БПЛА, стрелковое оружие», — сказал Артяков в интервью «Российской газете».

По его словам, российская военная техника в ходе СВО показала себя надежной и эффективной в противодействии современной технике западных конкурентов. Все партнеры «Ростеха» внимательно следят за применением российского оружия на поле боя, анализируют, видят плюсы и требующие доработки моменты, заверил Артяков.

Он подчеркнул, что и представители российской промышленности постоянно получают обратную связь непосредственно из зоны спецоперации. Это нужно, чтобы выявлять малейшие нюансы, способные улучшить продукцию, сделать ее эффективнее и удобнее в эксплуатации.