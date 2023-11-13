«Капитан Марвел» наступила на пятки российской сказке в прокате

Российский фильм-сказка «По щучьему велению» в третий раз стал лидером проката, собрав больше 308 миллионов рублей за очередной уикенд. Но сразу за ним по сборам расположилась премьера «Капитан Марвел 2».

«Капитан Марвел 2» не показывали в кинотеатрах России и Белоруссии, но в других странах СНГ картина сумела собрать приличную для старта кассу — 57,5 миллиона рублей.

В топ-5 лучших по кассовым сборам фильмов вошли еще две премьеры предыдущей недели — французский триллер «Катастрофа» (29 миллионов) и российский триллер «Синдром» с Оксаной Акиньшиной в главной роли (24,9 миллиона).