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«Капитан Марвел» наступила на пятки российской сказке в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Капитан Марвел 2»

Российский фильм-сказка «По щучьему велению» в третий раз стал лидером проката, собрав больше 308 миллионов рублей за очередной уикенд. Но сразу за ним по сборам расположилась премьера «Капитан Марвел 2».

«Капитан Марвел 2» не показывали в кинотеатрах России и Белоруссии, но в других странах СНГ картина сумела собрать приличную для старта кассу — 57,5 миллиона рублей.

В топ-5 лучших по кассовым сборам фильмов вошли еще две премьеры предыдущей недели — французский триллер «Катастрофа» (29 миллионов) и российский триллер «Синдром» с Оксаной Акиньшиной в главной роли (24,9 миллиона).

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Топ комментариев

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону