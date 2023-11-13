Иноагент Борис Гребенщиков порассуждал о России из заграницы

Музыкант Борис Гребенщиков (признан иноагентом в России) объяснил, что не может вернуться в Россию, потому что это место для него опасно.

Гребенщиков после начала СВО высказался против и уехал из России. У него осталась в Санкт-Петербурге квартира, но возвращаться артист не планирует.

«По причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — сказал Гребенщиков в интервью Forbes Talk.

Гребенщиков считает, что разлучен со своими поклонниками из России «по капризу власти». По мнению артиста, он не покидал родину.

«Просто в данный момент моя квартира находится вот там-то», — отметил музыкант.