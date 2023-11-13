НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Войска США нанесли удары по иранским объектам

Источник:
РИА Новости
353 3

Американские силы нанесли удары по двум объектам Корпуса стражей исламской революции Ирана на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских объектов, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Вооруженные силы США нанесли высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — приводит РИА сказано в заявлении Остина.

Целями ударов стали тренировочная база и строение, откуда, как утверждается, скрытно действовали антиамериканские силы, в районе городов Абу-Кемаль и Маядин соответственно.

США обвиняют Иран и его сателлитов в почти полусотне обстрелов американских войск и военных баз в Ираке и Сирии и уже третий раз наносят ответные удары. В Тегеране отвергают причастность к этим атакам.

Еще по теме
Запад сравнил ВПК России и Украины и «схватился за голову»
Экс‑генсек НАТО предложил Киеву отказаться от потерянных земель
Боррель заявил, что не ждет скорой победы Украины над Россией
Modern Diplomacy считает, что Зеленского не спасут даже F‑16
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Ученые показали настоящее лицо неандертальца
Обсуждение (3)
Картина дня
Шольц заявил о готовности поговорить с Путиным
Зеленский попытался тайно установить контакт с Трампом
Войска США нанесли удары по иранским объектам
Экс‑офицер США назвал российскую армию самой сильной в мире
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
25
Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама
24
Маск призвал Зеленского начать переговоры с Россией