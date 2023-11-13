Американские силы нанесли удары по двум объектам Корпуса стражей исламской революции Ирана на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских объектов, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Вооруженные силы США нанесли высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — приводит РИА сказано в заявлении Остина.

Целями ударов стали тренировочная база и строение, откуда, как утверждается, скрытно действовали антиамериканские силы, в районе городов Абу-Кемаль и Маядин соответственно.

США обвиняют Иран и его сателлитов в почти полусотне обстрелов американских войск и военных баз в Ираке и Сирии и уже третий раз наносят ответные удары. В Тегеране отвергают причастность к этим атакам.