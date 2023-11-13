Зеленский попытался тайно установить контакт с Трампом

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, пишут украинские СМИ.

Экс-президент США сейчас фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

«На Банковой (место расположения офиса президента в Киеве, — ред.) это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», — сказал изданию «Страна» источник в офисе украинского президента.

Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы «с легкостью» в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Зеленский в ответ пригласил его в Киев и пообещал за 24 минуты доказать, почему конфликт нельзя быстро урегулировать. Экс-президент США приглашение отклонил.