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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский попытался тайно установить контакт с Трампом

Источник:
Sibnet.ru
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Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, пишут украинские СМИ.

Экс-президент США сейчас фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

«На Банковой (место расположения офиса президента в Киеве, — ред.) это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», — сказал изданию «Страна» источник в офисе украинского президента.

Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы «с легкостью» в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Зеленский в ответ пригласил его в Киев и пообещал за 24 минуты доказать, почему конфликт нельзя быстро урегулировать. Экс-президент США приглашение отклонил.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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