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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольц заявил о готовности поговорить с Путиным

Источник:
ТАСС
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Диалог с президентом России Владимиром Путиным необходим, его нужно продолжать, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отметив, что Берлин будет поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется».

«В этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — приводит ТАСС слова Шольца, сказанные им в интервью немецким СМИ.

Но, по его мнению, для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — это вывод российских войск. «Это то, к чему он [Владимир Путин], очевидно, до сих пор не готов», — сказал канцлер.

«Нам ясно также, что следует настраиваться на долгосрочный конфликт, который там происходит», — добавил Шольц. Он подчеркнул, что власти Германии готовы поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется», причем «как в финансовом плане, так и поставками оружия».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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