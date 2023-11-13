Шольц заявил о готовности поговорить с Путиным

Диалог с президентом России Владимиром Путиным необходим, его нужно
продолжать, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отметив, что Берлин будет
поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется».
«В этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и
делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — приводит ТАСС слова Шольца,
сказанные им в интервью немецким СМИ.
Но, по его мнению, для переговоров между Украиной и Россией
нужен решающий шаг со стороны России — это вывод российских войск. «Это то, к
чему он [Владимир Путин], очевидно, до сих пор не готов», — сказал канцлер.
«Нам ясно также, что следует настраиваться на долгосрочный конфликт, который там происходит», — добавил Шольц. Он подчеркнул, что власти Германии готовы поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется», причем «как в финансовом плане, так и поставками оружия».