Байопик о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе снимут в 2024 году

Биографический фильм «Совершенно неизвестный» про музыканта Боба Дилана начнут снимать в феврале 2024 года.

Сюжет фильма сконцентрируется на молодости музыканта и его превращении в культурный феномен. Главную роль исполнил актер Тимоти Шаламе, сообщает World of Reel. По словам режиссера Джеймса Мэнголда, Дилан лично прочитал сценарий и одобрил его.

Помимо Шаламе в картине также снимутся Бенедикт Камбербэтч, Эль Фаннинг, Бойд Холбрук, Моника Барбаро и Ник Офферман.

Съемки начнутся в феврале 2024 года в Нью-Йорке и Монреале. А в прокат картина выйдет уже осенью, чтобы лента могла принять участие в оскаровской гонке.