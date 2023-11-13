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Байопик о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе снимут в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jean-Luc / CC BY-SA 2.0

Биографический фильм «Совершенно неизвестный» про музыканта Боба Дилана начнут снимать в феврале 2024 года.

Сюжет фильма сконцентрируется на молодости музыканта и его превращении в культурный феномен. Главную роль исполнил актер Тимоти Шаламе, сообщает World of Reel. По словам режиссера Джеймса Мэнголда, Дилан лично прочитал сценарий и одобрил его.

Помимо Шаламе в картине также снимутся Бенедикт Камбербэтч, Эль Фаннинг, Бойд Холбрук, Моника Барбаро и Ник Офферман.

Съемки начнутся в феврале 2024 года в Нью-Йорке и Монреале. А в прокат картина выйдет уже осенью, чтобы лента могла принять участие в оскаровской гонке.

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