Вышел трейлер фильма «Баба Мороз и тайна Нового года»

Актриса Юлия Александрова исполнила главную роль в фильме «Баба Мороз и тайна Нового Года» про жену Деда Мороза.

Александрова сыграла в фильме невезучую актрису, которая в новогодние праздники работает Снегурочкой. Дети героини, две девочки, загадывают желание, обращаясь не к Деду, а к Бабе Морозу. Они просят, чтобы их маме повезло.

Роль Бабы Мороза исполнила Татьяна Орлова, также в фильме снялись Иван Стебунов, Вадим Галыгин и Максим Лагашкин.

В новогоднем фильме прозвучит много песен известных исполнителей: Полины Гагариной, Zivert, LYRIQ, Вали Карнавал, Dabro. Главный саундтрек исполнил Баста.

Премьера фильма «Баба Мороз и тайна Нового года» (6+) в кинотеатрах — с 30 ноября.