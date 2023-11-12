МЧС начало эвакуацию россиян из сектора Газа

Первые граждане России эвакуированы самолетами из сектора Газа, сообщила пресс-службе МЧС России.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — рассказали ТАСС в ведомстве. В МЧС РФ уточнили, что работу по эвакуации из сектора Газа мирного населения организовали совместно с российскими дипломатами.

Сотрудники МЧС РФ, встречающие россиян, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее они будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов, отметили в МЧС

Ранее сообщалось, что почти 600 человек, имеющие гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через расположенный на границе сектора Газа с Египтом КПП «Рафах».