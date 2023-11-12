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МЧС начало эвакуацию россиян из сектора Газа

Источник:
ТАСС
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Ил-76 МЧС России
Фото: Павел Аджигильдяев / CC BY-SA 3.0

Первые граждане России эвакуированы самолетами из сектора Газа, сообщила пресс-службе МЧС России.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — рассказали ТАСС в ведомстве. В МЧС РФ уточнили, что работу по эвакуации из сектора Газа мирного населения организовали совместно с российскими дипломатами.

Сотрудники МЧС РФ, встречающие россиян, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее они будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов, отметили в МЧС

Ранее сообщалось, что почти 600 человек, имеющие гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через расположенный на границе сектора Газа с Египтом КПП «Рафах».

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Топ комментариев

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...

mosquito__2010

Искать логику в стране шизофреников дело конечно увлекательное.