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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑генсек НАТО предложил Киеву отказаться от потерянных земель

Источник:
ТАСС
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Украина может быть приглашена в состав НАТО, но без территорий, которые сейчас находятся под контролем российской армии, заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Пришло время сделать следующий шаг, направив Украине предложение вступить в НАТО. Нам необходима новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО», — цитирует ТАСС Расмуссена.

По его словам, гарантии, закрепленные в пятой статье устава НАТО, удержит Россию от атак на украинскую территорию, которая будет находиться в НАТО.

Расмуссен считает, что если принять Киев в блок без территорий, которые контролирует Россия, это уменьшит угрозу конфликта между альянсом и Москвой

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

Twilight88

Правильно, всё оборудование в Москву, связь на федеральных трассах наладить не могут по всей стране,...

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...