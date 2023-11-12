Экс‑генсек НАТО предложил Киеву отказаться от потерянных земель

Украина может быть приглашена в состав НАТО, но без территорий, которые сейчас находятся под контролем российской армии, заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Пришло время сделать следующий шаг, направив Украине предложение вступить в НАТО. Нам необходима новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО», — цитирует ТАСС Расмуссена.

По его словам, гарантии, закрепленные в пятой статье устава НАТО, удержит Россию от атак на украинскую территорию, которая будет находиться в НАТО.

Расмуссен считает, что если принять Киев в блок без территорий, которые контролирует Россия, это уменьшит угрозу конфликта между альянсом и Москвой