WP назвала имя координатора подрыва «Северных потоков»

Бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины полковник Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», пишет The Washington Post (WP) со ссылкой источники.

Червинский, по данным издания, «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

Червинский «получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников», которые в свою очередь докладывали главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, приводит ТАСС выдержки из материала.

WP отмечает, что 48-летний полковник «действовал не в одиночку и не занимался планированием» диверсии. Участие офицера — «наиболее прямое к настоящему моменту свидетельство причастности военного руководства Украины к противоречивой диверсии», заключает издание.