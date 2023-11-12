Минцифры уточнило, какие сервисы VPN попадут под блокировку

Власти будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как представляющие угрозу безопасности, уточнило Минцифры России.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — приводит РИА Новости заявление Минцифры.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев ранее направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность тем, «что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем по сути блокируем все».

Он отметил, что запрет использования VPN с одной стороны соответствует законодательству, но с другой стороны «фактически поддерживает санкционное давление на россиян», так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства.

Создание отечественных сервисов, по мнению автора обращения, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов «закроют их от провайдеров», отметил Ткачев.