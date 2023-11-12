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Минцифры уточнило, какие сервисы VPN попадут под блокировку

Источник:
РИА Новости
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Власти будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как представляющие угрозу безопасности, уточнило Минцифры России.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — приводит РИА Новости заявление Минцифры.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев ранее направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность тем, «что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем по сути блокируем все».

Он отметил, что запрет использования VPN с одной стороны соответствует законодательству, но с другой стороны «фактически поддерживает санкционное давление на россиян», так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства.

Создание отечественных сервисов, по мнению автора обращения, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов «закроют их от провайдеров», отметил Ткачев.

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Twilight88

Правильно, всё оборудование в Москву, связь на федеральных трассах наладить не могут по всей стране,...

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...