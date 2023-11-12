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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боррель заявил, что не ждет скорой победы Украины над Россией

Источник:
ТАСС
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Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, признал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», — приводит ТАСС слова Борреля, сказанные им на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

По словам Борреля, вероятно, сократится помощь от Соединенных Штатов Киеву. 

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», — предупредил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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