Боррель заявил, что не ждет скорой победы Украины над Россией

Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, признал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», — приводит ТАСС слова Борреля, сказанные им на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

По словам Борреля, вероятно, сократится помощь от Соединенных Штатов Киеву.

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», — предупредил он.