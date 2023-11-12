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Горючее для ВСУ покрасят из‑за повального воровства

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны Украины начнет маркировать топливо специальным красителем, чтобы предотвратить массовые хищения, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«Минобороны обяжет поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным цветом. В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко-красного цвета», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Планируется, что поставки такого топлива наладят со следующей недели

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в оборонной сфере. На фоне скандалов в сентябре был уволен министр обороны Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова.

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Оборона #Армия
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