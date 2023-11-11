Пугачева ответила «рабам и холопам»

Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес, заявив, что ей «смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». По словам исполнительницы, ее слова о «рабах и холопах» относились именно к ним, а не ко всему народу России.

«Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — написала Пугачева на своей странице в соцсети.

Певица отметила, что у тех, кто негативно отзывался, вряд ли получится отвернуть от нее поклонников. «Не получится у вас, как бы вы не старались. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!», — подчеркнула Пугачева.

Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. С тех пор Пугачева приезжала в Россию трижды: в августе 2022-го, в мае и ноябре 2023 года.