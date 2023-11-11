Виртуальная фитнес-модель сделала своего создатели богачом

Созданная нейросетью виртуальная фитнес-модель зарабатывает для своего создателя более 4 тысяч долларов в месяц на своих изображениях.

модель Fit Aitana Фото: © The Clueless

Модель под псевдонимом Fit Aitana регулярно публикует свои изображения, однако многие люди даже не подозревают, что смотрят фотографии несуществующей женщины, потому что образ был создан нейросетью.

Всего у аккаунта виртуальной модели более 100 тысяч подписчиков. При этом изображения девушки отличаются высокой фотореалистичностью, пишет Marca. Ее создатель намерено не стал делать модель идеальной, чтобы она сильнее напоминала живого человека.

Fit Ana принадлежит коммуникационному агентству The Clueless из Барселоны. Отмечается, что развитие нейросетей может привести к тому, что в соцсетях появится большое количество популярных виртуальных блогеров.