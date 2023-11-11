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США испытают невидимый стратегический бомбардировщик

Источник:
РИА Новости
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бомбардировщик B-21 Raider
бомбардировщик B-21 Raider
Фото: Staff Sgt. Jeremy Mosier, United States Air Force

Военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

Официальный представитель американских ВВС Энн Стефанек отметила, что тестирование проводит группа 412-го испытательного крыла, они являются важным шагом в кампании по проверке устойчивости, дальности полета и ударное мощи B-21.

«Самолет B-21 Raider проходит летные испытания <…> в целях сдерживания агрессии и атак стратегического характера против США, а также наших союзников и партнеров", — подчеркнула представитель Пентагона.

Бомбардировщик разрабатывается компанией Northrop Grumman по технологии «стелс». Впервые его показали год назад. По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики строго засекречены. Стоимость одного самолета оценивается в 772 миллиона долларов.

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