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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Тактика российской армии удивила генерала ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Ракеты и беспилотники ВСУ оказались малоэффективны на фоне российской тактики радиоэлектронной борьбы, признал украинский генерал Сергей Кривонос.

«Радиоэлектронная борьба со стороны противника очень мощная и огромная. За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты», — сказал он в интервью телеканалу «Прямой».

Генерал ВСУ также отметил, что сами россияне при этом беспрепятственно применяют БПЛА для уничтожения техники и живой силы украинских подразделений, несмотря на попытки противодействия.

Успешную стратегию радиоэлектронной борьбы ранее уже отмечали западные эксперты. Так, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что российские РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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