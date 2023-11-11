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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Тайна «лунных вихрей» получила разгадку

Источник:
Sibnet.ru
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Американские астрономы выдвинули теорию возникновения так называемых лунных «вихрей» — загадочных извилистых образований на поверхности спутника нашей планеты, отличающихся высокой отражающей способностью.

Наблюдения показали, что подобные завихрения возникают как на лунных морях, так и на возвышенностях. При этом исследователей интересовало их происхождение — было неясно, как они появляются.

Недавнее исследование показало, что важную роль в формировании этих образований играет топография. Например, яркие участки «вихря» в Море Мечты на обратной стороне Луны имели меньшую высоту, чем более темные полосы грунта, проходившие через эту область.

Аналогичную закономерность выявили и при изучении одного из самых заметных лунных «вихрей» Рейнер Гамма протяженностью около 70 километров в Океане Бурь на видимой стороне спутника.

Подсчет показал, что в Рейнер Гамма полосы с высокой отражающей способность были на четыре метра ниже окружающего ландшафта, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Planetary Science Journal.

Астрономы отметили, что подобная корреляция в двух совершенно разных регионах Луны вряд ли может быть простым совпадением. Местоположение и форма загадочных объектов вызваны топографической разницей лунной поверхности, уверены исследователи.

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