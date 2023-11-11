Европейские страны тайно купили российский газ

Российский газ продолжает поступать в несколько стран Европы, которые якобы от него отказались, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», — сказал он.

Сейчас «Газпром» по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, с которого он идет в другие страны ЕС, а также в страны Юго-Восточной Европы, уточнил Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно же, российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах. И еще раз подчеркну — даже в тех странах, которые декларируют, что на их национальном рынке российского газа нет. Это не так», — подчеркнул глава «Газпрома».

В настоящее время «Газпром» поставляет газ на крупный европейский газовый хаб в Баумгартене транзитом через территорию Украины. Далее из Австрии поставки идут в страны Юго-Восточной Европы.