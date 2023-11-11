Украина пригрозила ударами по энергетической инфраструктуре

Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Заявление украинского чиновника прозвучало после официальной встречи с представителями администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями, пишет издание Politico.

При этом он подчеркнул, что не является служащим украинских войск и не обсуждал возможные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с американскими правительственными чиновниками.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.