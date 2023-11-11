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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина пригрозила ударами по энергетической инфраструктуре

Источник:
Sibnet.ru
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Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Заявление украинского чиновника прозвучало после официальной встречи с представителями администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями, пишет издание Politico.

При этом он подчеркнул, что не является служащим украинских войск и не обсуждал возможные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с американскими правительственными чиновниками.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.

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