Как быстро распознать фальсификат на маркетплейсах

Быстро распознать подделку на маркетплейсе позволит проверка маркировки в ходе получения товара, рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ Елена Райкова.

На первоначальном этапе необходимо внимательно изучить описание товара на странице магазина, оценить профиль продавца, а также проанализировать отзывы покупателей, особенно с фото и видео, подчеркнула эксперт в беседе с «Праймом».

При получении покупки в пункте выдачи заказов необходимо проверить наличие маркировки «Честный знак» и сверить данные с помощью приложения. Для этого достаточно считать QR-код в программе и сверить полученную информацию с тем, что указано в карточке товара.

Райкова отметил, что код содержит в себе информацию о составе, производителе, стране происхождения, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукта. Маркетплейсы обязаны передавать данные о маркированных товарах в «Честный знак» с 1 марта.