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Брюссель выдвинул Киеву невозможные требования

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Европейскому совету приступить к переговорам о вступлении Украины в ЕС, однако для этого Киеву предстоит завершить внутренние реформы, многие из которых выглядят невыполнимыми.

Так, Брюссель ждет от Украины дальнейшего укрепления антикоррупционных институтов, борьбы с олигархами и защиты нацменьшинств. В частности, украинским властям надо учесть претензии Венецианской комиссии к закону о языке, ущемляющему права нетитульного населения при получении образования и обмене информацией, пишет РИА Новости.

При этом западные аналитики отмечают, что Украина не готова к интеграции с Евросоюзом — в первую очередь, из-за тотальной коррупции. Кроме этого, запустить процесс необходимых преобразований невозможно в условиях военного положения.

Кроме этого, стоит учитывать, что не все страны поддерживают вхождение Украины в ЕС — против этого шага сейчас Венгрия и Словакия. Венгерский лидер Виктор Орбан подчеркнул, что Евросоюзу сначала нужно понять, в чем выгода интеграции Киева, однако Брюссель старательно избегает дискуссии на этот счет.

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Политика #Мир
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