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Читеров в Call of Duty: Warzone выбросят из самолета без парашюта

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики Call of Duty: Warzone обновили фирменный античит Ricochet — он получил функцию Splat («Шлеп»), которая будет отключать парашюты у читеров. В результате они начнут разбиваться о землю после стартового прыжка из самолета.

После того, как читер погибнет от удара о землю, его выкинет из игры, а затем он получит блокировку. В официальном блоге разработчики отметил, что так будет происходить со злоумышленниками, которых античит обнаружит непосредственно в начале матча.

Если Ricochet обнаружит читера уже после начала игры, то его резко поднимет в воздух на огромную высоту и сбросит вниз без парашюта. После этого недобросовестный пользователь гарантированно умрет от падения.

Ранее состоялся полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3. После выхода сетевого шутера разработчики отметили, что работают над улучшением систем обнаружения и борьбы с читерами.

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