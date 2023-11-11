Читеров в Call of Duty: Warzone выбросят из самолета без парашюта

Разработчики Call of Duty: Warzone обновили фирменный античит Ricochet — он получил функцию Splat («Шлеп»), которая будет отключать парашюты у читеров. В результате они начнут разбиваться о землю после стартового прыжка из самолета.

После того, как читер погибнет от удара о землю, его выкинет из игры, а затем он получит блокировку. В официальном блоге разработчики отметил, что так будет происходить со злоумышленниками, которых античит обнаружит непосредственно в начале матча.

Если Ricochet обнаружит читера уже после начала игры, то его резко поднимет в воздух на огромную высоту и сбросит вниз без парашюта. После этого недобросовестный пользователь гарантированно умрет от падения.

Ранее состоялся полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3. После выхода сетевого шутера разработчики отметили, что работают над улучшением систем обнаружения и борьбы с читерами.