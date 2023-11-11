Маск призвал Зеленского начать переговоры с Россией

Американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией и прекратить уничтожать на фронте украинскую молодежь.

Заявление прозвучало в эфире подкаста Lex Fridman Podcast. Ведущий поинтересовался мнением Маска о том, нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого бизнесмен ответил утвердительно.

«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах», — заявил Маск, подчеркнув, что этого не нужно делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с властями России или нет.

Предприниматель предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что попытка ВСУ продолжать наступление приведет лишь к массовым жертвам. Он подчеркнул, что история покажет неправоту такого подхода.