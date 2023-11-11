Маркировку российского пива расширят

Правила маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков будут расширены с 1 апреля 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые требования разработаны с учетом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов и предусматривают последовательный переход к поэкземплярной прослеживаемости продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Изменения устанавливают сроки и этапы внедрения поэкземплярной прослеживаемости пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков на всех этапах товаропроводящей цепи, а также соответствующие обязанности для участников рынка.

Отличие новой системы мониторинга от Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в том, что власти получат сведения о каждой единице продукции. При этом в ЕГАИС учет ведется в литрах.