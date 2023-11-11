Netflix показал тизер второго сезона сериала «Аркейн»

Создатели сериала «Аркейн» по мотивам игры League of Legends представили тизер второго сезона. Из него стало известно, когда выйдет продолжение сериала.

Информация инсайдеров подтвердилась — второй сезон «Аркейна» выйдет в ноябре 2024 года. При этом Netflix не стала раскрывать точной даты релиза.

Каких-либо подробностей о втором сезоне пока нет. Судя по тизеру, главной героиней продолжения вновь выступит Джинкс.

Первый сезон «Аркейн» по League of Legends вышел осенью 2021 года. Шоу получило множество наград и побило несколько рекордов Netflix, став одной из лучших экранизаций видеоигр в истории.