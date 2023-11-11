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Netflix показал тизер второго сезона сериала «Аркейн»

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели сериала «Аркейн» по мотивам игры League of Legends представили тизер второго сезона. Из него стало известно, когда выйдет продолжение сериала.

Информация инсайдеров подтвердилась — второй сезон «Аркейна» выйдет в ноябре 2024 года. При этом Netflix не стала раскрывать точной даты релиза.

Каких-либо подробностей о втором сезоне пока нет. Судя по тизеру, главной героиней продолжения вновь выступит Джинкс.

Первый сезон «Аркейн» по League of Legends вышел осенью 2021 года. Шоу получило множество наград и побило несколько рекордов Netflix, став одной из лучших экранизаций видеоигр в истории.

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