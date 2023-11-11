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Названы самые выгодные периоды для отпуска в 2024 году

Источник:
РИА Новости
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Выгоднее всего в 2024 году брать отпуск в июле и октябре, когда число рабочих дней в месяце составит 23, рассказала член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

«Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней)», — отметила она.

Таким образом, для получения более высоких отпускных надо выбирать месяцы с наибольшим числом рабочих дней, подчеркнула юрист.

Наименее выгодным Астаева назвала отпуск в январе, где число рабочих дней в 2024 году составит 17, а также в месяцы с дополнительными праздничными днями.

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