Названы самые выгодные периоды для отпуска в 2024 году

Выгоднее всего в 2024 году брать отпуск в июле и октябре, когда число рабочих дней в месяце составит 23, рассказала член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

«Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней)», — отметила она.

Таким образом, для получения более высоких отпускных надо выбирать месяцы с наибольшим числом рабочих дней, подчеркнула юрист.

Наименее выгодным Астаева назвала отпуск в январе, где число рабочих дней в 2024 году составит 17, а также в месяцы с дополнительными праздничными днями.