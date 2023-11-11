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Как правильно сбивать температуру у детей

Источник:
«Российская газета»
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Температуру 38 градусов у детей сбивать не нужно, если ребенок хорошо ее переносит — он не вялый, не сонливый, у него сохранен аппетит, рассказала руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Елена Зятенкова.

Однако если у ребенка есть хронические или неврологические заболевания, расстройства аутистического спектра, ни в коем случае нельзя доводить температуру до 38, нужно снижать обязательно. Также как нужно снижать, если ребенок плохо переносит температуру.

При этом категорически нельзя обтирать детей спиртом или уксусом. У детей высокая всасываемость через кожу, и если ребенка обтирать этими жидкостями, они моментально всасываются в кровоток, что сильно увеличивает нагрузку на печень.

Также не нужно обтирать ребенка холодной водой или закутывать в мокрые простыни. Во время температуры у ребенка расширяются сосуды, и если начать наносить на кожу холодную воду, это может привести к спазму и только навредит.

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