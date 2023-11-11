Почему женщинам сложнее найти работу в маленьких компаниях

Молодые замужние женщины, не имеющие детей или сотрудницы с детьми дошкольного возраста, при прочих равных являются менее привлекательными для работодателя, чем мужчины, рассказал социолог Олег Мальцев. Особенно это касается небольших компаний.

«Объясняется это достаточно просто. В обществе принято, что детей воспитывает женщина. Есть случаи, когда отцы уходят в декретный отпуск и берут больничные по уходу за ребенком, но это случается не так часто. Работодатели привыкли к тому, что все заботы, связанные с рождением и воспитанием детей, несет мать», — отметил он.

Если речь идет о женщине детородного возраста, то для работодателя всегда есть риск, что она уйдет в декретный отпуск. При этом в соответствии с Трудовым кодексом беременная женщина, или сотрудница, имеющая ребенка до 1,5 лет, имеет гарантии сохранения за собой рабочего места.

«Уволить ее можно только в случае прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или ликвидации предприятия. Для сотрудника мужского пола таких ограничений нет», — подчеркнул социолог.

Кроме этого, женщины, имеющие детей-дошкольников, чаще мужчин берут больничные, когда дети болеют. Сотрудник, который часто берет больничные, становится менее эффективным для работодателя, потому что в периоды отсутствия его работу приходится перекладывать на кого-то другого.

Данные исследований показывают, что женщины в положении или имеющие маленьких детей, реже соглашаются на переработки и менее активно участвуют в корпоративной жизни компании, уточнил Мальцев.

Для крупных организаций, в которых работают сотни и тысячи сотрудников, все эти факторы будут менее чувствительными, но для маленьких бизнесов может стать проблемой, подытожил социолог. Именно поэтому бездетной женщине или женщине с маленькими детьми проще устроиться в крупную компанию.