Как масса тела влияет на характер человека

Масса тела влияет на личность человека, выяснили психологи из Тартуского университета в Эстонии в ходе масштабного эксперимента.

Черты личности — это психологические характеристики, которые влияют на поведение, мотивацию, мысли и эмоции человека в различных ситуациях. Исследователи считают их стабильными.

Самая популярная концепция личности — модель «Большой пятерки», которая предполагает, что люди обладают пятью основными чертами: невротизмом, экстраверсией, открытостью опыту, доброжелательностью и добросовестностью.

В целом оказалось, что связь между индексом массы тела и чертами личности довольная слабая. Однако по индексу массы можно прогнозировать будущие изменения личностных качеств в будущем, выяснили психологи.

Так, лица с более низким значением индекса (недобором веса для своего роста) в среднем оказывались более добросовестными и доброжелательными по сравнению с людьми, которые обладали более высокими показателями массы.

Что подразумевают ученые

Добросовестность — черта личности, характеризующаяся склонностью к организованности, ответственности, целеустремленности и надежности, часто связанная с прилежностью, пунктуальностью и ориентацией на детали в своих действиях и работе.

Доброжелательность — еще одна позитивная черта личности, отражающая склонность человека к сотрудничеству, доброте, чуткости и, как правило, приятному общению.