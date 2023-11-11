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Вышла игра Call of Duty: Modern Warfare 3

Источник:
Sibnet.ru
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Состоялся релиз игры Call of Duty: Modern Warfare 3 — для нее доступна как сюжетная кампания, так и мультиплеерный режим.

Экшен доступен на ПК, а также консолях Xbox и PlayStation. В Steam стоимость базовой версии шутера составляет 69,99 доллара, однако официально игра не продается в российском сегменте сервиса. При этом у нее есть русскоязычная локализация.

Сюжетно Call of Duty: Modern Warfare 3 продолжает историю прошлогодней игры — нам снова рассказывают историю секретного военного отряда, который борется против террористов. При этом игрокам обещают небывалую свободу действий.

«Помимо незабываемых кинематографичных заданий, характерных для серии Call of Duty, в Modern Warfare III появятся открытые операции, дающие игрокам еще большую свободу выбора», — говорится в описании разработчиков.

Пока Call of Duty: Modern Warfare 3 получает прохладные оценки критиков — они ругают игру за короткую продолжительность и вторичность. Рейтинг шутера на ресурсе OpenCritic составляет всего 53 балла из 100.

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Игры #Экшены
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