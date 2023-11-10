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Земля начала «трястись» из‑за глобального потепления

Источник:
Sibnet.ru
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Колебания океанских волн генерируют сейсмические сигналы — они настолько мощные, что проявляются на сейсмографах, которые используются для мониторинга и изучения землетрясений. При этом в последние десятилетия «тряска» Земли нарастает.

Штормовые океанские волны создают сейсмический фоновый сигнал — непрерывный шум, который называют глобальным микросейсмом. При этом волны генерируют микросейсмические сигналы двумя разными способами.

Так, самый энергичный вариант пульсирует с периодом от 8 до 14 секунд. Когда волны движутся по океанам в разных направлениях, они мешают друг другу, создавая изменение давления на морском дне, говорится в статье исследователей, опубликованной Nature Communications.

Еще одни сигналы вызваны бегущими океанскими волнами, которые толкают и притягивают морское дно. Поскольку движение воды внутри волн быстро затухает с глубиной, это происходит в регионах, где глубина воды составляет около 300 метров.

Наблюдения показали, что глобальная средняя энергия океанских волн с конца 20-го века увеличивалась в среднем на 0,27% в год. С 2000 года средний глобальный рост этого показателя увеличивался на 0,35% в год.

Ученые отмечают, что штормы и волны усиливаются по мере потепления климата, так как океан интенсивно поглощает избыточное тепло. Из-за этого растет сейсмическая активность Земли, а береговая линия подвергается все более мощному разрушению.

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