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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие

Источник:
РИА Новости
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Бригады ВСУ с мобилизованными бойцами не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их мятежа, сообщил попавший в плен военнослужащий 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич.

Речь идет о частях и соединениях, в которых большое количество мобилизованных военнослужащих. Это связано с негативным отношением к власти среди личного состава, так как военных часто обманывают о ходе боевых действий, уточнил украинский боец.

«Хотят некоторые бригады пойти на Киев. Это уже надоедает каждому солдату, который видит одно, а ему в очи показывают другое. Они боятся давать натовскую технику, оружие», — отметил Кузьмич.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. По оценкам Минобороны РФ, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.

Тема: Военная операция на Украине
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